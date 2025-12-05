Età, partecipazione, livello di istruzione: tutti i numeri del volontariato in Piemonte, eccellenza regionale

Il volontariato in Piemonte è molto attivo e diversificato, con circa 70.000 volontari, coprendo settori come la Protezione Civile (con gruppi comunali e associazioni), il Servizio Civile Regionale (con progetti e indennità mensili per giovani 18-28 anni) e una vasta gamma di associazioni sociali e di assistenza (come ANPAS per il socio-sanitario), supportati dai Centri di Servizio per il Volontariato (CSVnet Piemonte) per trovare opportunità o supportare le organizzazioni, offrendo un ampio spettro di possibilità, dalla logistica alla sanità, fino all'assistenza a categorie deboli.

Dati Istat

In Italia, nel 2023 il 9,1% della popolazione di 15 anni e più, pari a circa 4,7 milioni di persone, ha svolto attività di volontariato.

La partecipazione alle attività di volontariato si è svolta con frequenze simili tra uomini e donne, coinvolgendo il 9,4% della popolazione maschile e l’8,9% di quella femminile. 3,4 Stratificando per fasce di età si può notare che il picco di maggiore partecipazione si verifica più precocemente nelle donne, interessando la fascia di popolazione dai 55 ai 64 anni, rispetto agli uomini, nei quali la maggiore partecipazione alle attività di volontariato si assesta nella fascia 65-74 anni.

Emerge inoltre una correlazione tra partecipazione al volontariato e livello di istruzione: tra i laureati vi è un’adesione del 15% della popolazione, i diplomati di scuola superiore si attestano al 9,5%, mentre si registra un calo della partecipazione tra chi ha titoli di studio inferiori.

Nel 2023 si evidenzia anche un marcato divario territoriale: il Nord-ovest rappresenta il 10,9% dei volontari; il Nord-est risulta l’area più coinvolta (13,1%). A seguire si collocano il Centro (8,8%) e il Mezzogiorno (4,7%).6 In tale contesto si colloca la partecipazione alle attività di volontariato della regione Piemonte, con una percentuale di partecipazione del 10,8%.

CSVnet Piemonte ETS

CSVnet Piemonte ETS è la Confederazione dei 5 Centri di Servizio per il Volontariato Piemontesi che operano, da oltre venti anni, sui territori di Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Torino, VCO e Vercelli.