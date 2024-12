Vanchiglia e Vanchiglietta, migliorato l'arredo urbano di corso Farini e piazza Toti

Il miglioramento dello spazio pubblico, si sa, passa anche dalla cura del suo aspetto. Per questo, nelle scorse settimane, la Circoscrizione 7 di Torino ha effettuato importanti lavori sul proprio territorio.

Vanchiglia e Vanchiglietta

I lavori in questione hanno riguardato, in particolare, Vanchiglia e Vanchiglietta, con interventi sull'arredo urbano che hanno riguardato due importanti luoghi di ritrovo e passaggio sul territorio dei due quartieri: stiamo parlando di corso Carlo Luigi Farini e piazza Enrico Toti, molto frequentati soprattutto nei periodi più caldi dell'anno da bambini e anziani per la presenza di alberi e parchi giochi.

Corso Farini e piazza Toti

In corso Farini sono state sostituite le assi danneggiate o mancanti delle panchine e aggiunti nuovi cestini porta rifiuti, mentre in piazza Toti i lavori si sono concentrati solo sulle sedute. Le due aree, vicine a molte scuole, potranno dunque essere più accoglienti per tutti e tutte.