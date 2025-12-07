Panchina rossa vandalizzata, ripristino lampo grazie alla Circoscrizione 2

Intervento rapido e importante in piazza Livio Bianco, a Mirafiori nord, dove nei giorni scorsi una panchina rossa appena installata era stata danneggiata da ignoti in un episodio di vandalismo che aveva destato malumore tra residenti e frequentatori del quartiere Mirafiori. La seduta, molto utilizzata da famiglie e anziani, era stata trovata al mattino con alcune assi divelte e la struttura portante seriamente compromessa.

La segnalazione, arrivata tramite cittadini e associazioni locali, è stata presa in carico in tempi brevi dall’Ufficio Tecnico della Circoscrizione 2, che è intervenuto per mettere in sicurezza l’area e programmare un ripristino immediato.

Sostituite parti danneggiate

Nelle scorse ore la panchina è tornata pienamente fruibile: le parti danneggiate sono state sostituite e l’intera struttura è stata consolidata per prevenirne il deterioramento. Certo, dopo il raid serviranno ulteriori controlli e azioni di prevenzione su tutta l’area. A settembre, ricordiamolo, l’episodio più grave: con un ragazzino vittima di un accoltellamento al termine di una rissa.