Il negozio dell’ex ottico di Luserna San Giovanni diventerà una sede per associazioni

Diventerà una sede per associazioni il locale dell’ex ottico di Luserna San Giovanni sotto i portici del municipio, all’angolo tra via Roma e via Ribet. La decisione è stata presa dopo che l’asta per aprire un locale commerciale è andata deserta. “Non c’è particolare richiesta di spazi per le attività commerciali in questo momento, ma per le associazioni invece quel posto potrebbe essere utile. La riapertura del locale, inoltre, rivitalizzerebbe quell’area dei portici” argomenta il sindaco Duilio Canale.

Il bando per l’affidamento ad associazioni verrà emesso a gennaio 2026, contemporaneamente con quello del bar Alpi Cozie.

Nessuna novità invece per l’altro locale per cui l’asta era andata deserta lo scorso anno: quello al civico 35/37 di via Roma, che ospitava l’agenzia di viaggi Rosa dei Venti: “Probabilmente in futuro emetteremo un bando per affittarlo a un’attività commerciale ma prima dobbiamo fare alcuni lavori. Il pavimento, ad esempio, è in pessimo stato”.