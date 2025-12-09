A Grugliasco Concerto di Natale in Famiglia con il progetto C.A.S.A.

Domenica 21 dicembre alle 21, al Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, l’Orchestra Giovanile Musica Insieme, il coro di voci bianche Cantintondo e il Parents’ Choir propongono il Concerto di Natale in Famiglia; ingresso libero, evento organizzato dal Comune di Grugliasco in collaborazione con la Pro Loco, info 351.5260588.

Durante la serata viene presentato il progetto C.A.S.A. (Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza), volto a promuovere la pratica dell’affido e dell’adozione familiare attraverso una modalità che, sottolineano i promotori, «pone l’accento sulla solidarietà, l’utilità sociale, la cooperazione nazionale, l’educazione e l’inclusione sociale, mettendo al centro il valore della persona umana attraverso reti di volontariato e sociali»; la presentazione è inserita in un programma che prevede altri incontri a gennaio a Novara e a marzo a Torino.