La banda della "marmotta" colpisce ancora: alle 4 di notte esplode un bancomat a Piscina. E' caccia ai responsabili

Ancora una volta un'esplosione nel cuore della notte. Ancora una volta la banda della "marmotta" in azione per fare saltare in aria un bancomat. Dopo i precedenti dei giorni scorsi, ancora una volta alcuni malviventi sono entrati in azione nelle scorse ore colpendo il territorio che si trova tra Torino e Pinerolo. E se all'inizio del mese avevano colpito a Volvera, questa volta è stata Piscina a finire nel mirino. In particolare, lo sportello che si trova in piazza XXV aprile 26.



Erano circa le 4 di questa notte quando un'esplosione ha svegliato i residenti della zona. E' stato solo l'inizio del furto che ha permesso ai malviventi di derubare l'istituto bancario a marchio Unicredit, inserendo una cosiddetta "marmotta" all'interno della strumentazione che distribuisce soldi in contanti.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Pinerolo, che ora stanno effettuando le verifiche necessarie per quantificare l'ammanco di denaro e i danni, ma stanno conducendo anche le indagini per rintracciare quella banda che ormai è diventata il terrore di questo territorio.