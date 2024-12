Proseguono i lavori di via Po: le linee bus STAR 1 - 6 - 18 - 68 tornano al normale percorso

STAR 1 - 6 - 18 - 68 tornano al normale percorso su via Rossini/via Accademia Albertina. Nelle scorse ore sono infatti terminati i lavori di collegamento dell’impianto tranviario di via Po con quello delle due strade, oltre al ripristino del semaforo.

Le deviazioni

Da questa mattina alle 10 quindi le tre linee, deviate per circa un mese su corso San Maurizio/piazza Vittorio, saranno ripristinate. Inoltre sarà modificata la deviazione della linea 7 storica, mentre continueranno le deviazioni già in atto delle linee 61 - S5 VIOLA e S18 BLU.

Il nuovo cantiere

Proseguono secondo cronoprogramma i lavori di rinnovo dei binari con il ripristino della pavimentazione in lose su via Po. Sono state completate tutte le attività nel tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via delle Rosine con conseguente spostamento del cantiere fino oltre l’incrocio di via delle Rosine. Successivamente verrà occupato l’incrocio di via San Massimo.

Venerdì scorso si era già registrata un'importante novità. Era sparito il cantiere che c'era nel primo tratto della via, vicino a piazza Castello. Ed è stato liberato il pezzo di via Po compreso tra via Accademia Albertina e via Ozanam, così come i parcheggi.

Le modifiche

Rimangono in vigore le attuali modifiche alla viabilità su via Po: essa sarà sempre garantita in direzione piazza Castello mentre in direzione piazza Vittorio sarà garantita dalle 17.30 alle 8.00 e nei giorni festivi. L’accesso ai passi carrai lungo la via sarà sempre possibile.

Al termine dei lavori, confermato per il mese di marzo 2025, verrà restituita alla città una via Po completamente rinnovata con una nuova sede di binari tranviari che garantirà una maggior velocità di marcia dei tram, minori vibrazioni e rumori.