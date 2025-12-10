Auditorium Vivaldi: la riapertura al pubblico con il concerto degli allievi del lice Cavour

Sabato 13 dicembre alle ore 16 riaccendono le luci in uno dei luoghi più amati nel cuore di Torino, in piazza Carlo Alberto. Con il concerto di Natale degli allievi del liceo Cavour, ritorna alla città l’auditorium Antonio Vivaldi della Biblioteca Nazionale Universitaria, rimasto chiuso per interventi strutturali.

Sul grande palco di 60 metri quadri i giovanissimi musicisti del liceo Cavour ci accompagneranno in un repertorio di grande suggestione. Nelle sale adiacenti all’Auditorium saranno esposti il manoscritto autografo del Concerto per due violoncelli in sol minore (RV 531) di Antonio Vivaldi - uno dei brani che verranno eseguiti al concerto - e una selezione di incisioni legate al Natale , tra le quali spiccano un'opera di Dürer e una di Rembrandt.

La Biblioteca sta già lavorando ad una grande esposizione degli scritti di Antonio Vivaldi da tenere nella primavera del 2026.

Vogliamo far conoscere non solo il nostro patrimonio musicale (gli autografi vivaldiani di cui abbiamo la quasi totalità ed altri capolavori dei più importanti compositori del Settecento e dell’Ottocento) ma anche altri notevoli codici manoscritti, antichi volumi a stampa, disegni e incisioni.