Il Circolo del Pd di None riparte da Davide Cairo

È Davide Cairo il nuovo segretario del Circolo del Pd di None. Una candidatura unitaria per affrontare i prossimi anni che saranno importanti per la vicinanza delle elezioni politiche del 2027 e per lavorare in vista delle Comunali 2029.

Cairo ha 50 anni, arriva da Nichelino ed è capoarea in un’azienda di marketing. Vive in paese da un paio di anni, ma ha contatti di lungo corso, perché ha alle spalle 35 anni di esperienza politica: a partire dall’associazione studentesca, fino al Consiglio comunale e alla segreteria del partito nichelinese di cui è stato anche presidente.

Le elezioni si sono tenute lo scorso mese e hanno visto l’elezione di una segreteria unitaria: Giuseppe Neri, Sandrino Ptzalis, Valeria Perelli, Nazareno Montagnese, Gabriella Modolo, Federico Maria Savio Maria Carmela Neri, Riccardo Casaro e Mariella Di Marco. A loro si aggiungono gli invitati permanenti: Domenico Demuro, Laura Ferrari, Paola Difino, Federico Ciaffi, Giuseppe Astore, Valeria Perelli e Ignazio Drago.

Il vice di Cairo è Astore, mentre Perelli si occupa dell’organizzazione interna, Drago è responsabile dell’organizzazione e Difino tiene i rapporti con la Giunta e il Consiglio. Ciaffi invece e Tesoriere, mentre Neri presidente del circolo.

Ora i democratici hanno ben tre assessori nella Giunta Brussino e Cairo intende “organizzare iniziative che ci permettano di incontrare i nonesi ed ascoltare i loro bisogni”. Ma non solo per lui “None ha una posizione strategica e può diventare un laboratorio politico di stimolo alle altre realtà”.