La fiaccola delle Universiadi è arrivata nel Pinerolese

Nella mattina di oggi, martedì 10 dicembre, la fiaccola la ‘Guarini’ delle Universiadi 2025 è arrivata nel Pinerolese. Verso le 10,45 è stata accesa in piazza San Donato a Pinerolo e il sindaco Luca Salvai l’ha portata per il primo tratto.

La metà è stata il piazzale Alberto Barbero, dove c’è lo stadio olimpico del ghiaccio, che ospiterà le gare di hockey. La manifestazione si svolgerà dal 13 al 25 gennaio, con centro Torino, ma coinvolgerà anche Pinerolo, Torre Pellice, Pragelato, Sestriere e Bardonecchia.

"Il passaggio della Fiaccola delle Universiadi a Pinerolo è prologo di grandi emozioni per la nostra città – ha commentato il Sindaco di Pinerolo, Luca Salvai - Dal 13 al 23 gennaio 2025, questo straordinario evento internazionale offrirà l’opportunità di mostrare, a tanti giovani atleti di tutto il mondo, Pinerolo e il suo territorio: dalle bellezze artistiche e turistiche alla nostra tradizione sportiva”. Per l’Assessora allo Sport di Pinerolo, Bruna Destefanis: “I FISU World University Games saranno un grande palcoscenico per il Piemonte e per Pinerolo, città che ha saputo sviluppare una vera e propria vocazione per i grandi eventi internazionali, dai Giochi Olimpici Invernali del 2006 alle numerose tappe del Giro d’Italia e del Tour de France. Il mio più sentito ringraziamento va al comitato organizzatore WUG Torino 2025 per questa grande opportunità.”