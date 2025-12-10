Escape Climbing Garden ospita la grande arrampicata, arriva la finale del Campionato Boulder 2025

La finale del Campionato Interregionale Boulder 2025 è una competizione di arrampicata boulder riconosciuta dalla Fasi - Federazione Arrampicata Sportiva Italiana e inserita nel calendario federale ufficiale per l'anno 2025. L'evento si configura come manifestazione sportiva a valenza nazionale, in quanto coinvolgerà atleti e squadre provenienti da Piemonte e Valle D’Aosta e regioni limitrofe.

La manifestazione si svolgerà il 14 dicembre 2025 presso Escape Climbing Garden di Collegno (To), il più grande impianto di arrampicata indoor dell'area urbana torinese occidentale. Le finali sono aperte al pubblico con accesso gratuito e inizieranno alle 16.30. La struttura, in via Torino 168 a Collegno, è facilmente raggiungibile tramite trasporto pubblico (fermate metropolitana Paradiso e Fermi) e dispone di ampi spazi che permettono di ospitare contemporaneamente atleti, staff tecnico e pubblico in condizioni di sicurezza e comfort.

Escape è una società sportiva affiliata Fasi ed è attiva sul territorio di Collegno dal 2017, propone corsi per tutte le fasce di età e per tutti i livelli dal principiante al gruppo agonistico. L’arrampicata indoor è uno sport in grande crescita e la federazione ha raggiunto i quasi 100mila tesserati nel 2025. Il successo di questo sport soprattutto in Piemonte è legato ad una forte vocazione sportiva della nostra regione, ma anche al profondo legame con la montagna da parte dei cittadini che spesso trovano nell’arrampicata indoor un punto di incontro tra sport e passione per la montagna. Questa sinergia tra mondi diversi verrà rafforzata durate l’evento grazie alla partecipazione del sindaco di Collegno Matteo Cavallone, dal presidente Fasi Piemonte Marco Enrietto e dal presidente regionale delle guide alpine Andrea Garelli.