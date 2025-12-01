Borgo Vittoria, festa di sport e inclusione con “Matti per il calcio”

Una giornata di sport e inclusione: così la Circoscrizione 5 racconta il successo dell’iniziativa organizzata dall’associazione Terzo Tempo, da anni impegnata nel sostegno alle persone con fragilità e difficoltà mentali. Un evento che porta in campo il loro motto - “Matti per il calcio” - trasformandolo in un messaggio di partecipazione e normalizzazione attraverso lo sport.

Campi nuovi e accessibili

La manifestazione si è svolta nei campi del Borgo Vittoria, in via Paolo Veronesi, spazi che fino a pochi mesi fa necessitavano di un profondo intervento di recupero. Grazie a un avviso pubblico della Circoscrizione 5 e al lavoro della società sportiva guidata dal presidente Cristian Monno, oggi quell’area è completamente riqualificata: campi nuovi, accoglienti e finalmente accessibili a tutti.

Una sinergia istituzioni-associazioni che la Circoscrizione rivendica con orgoglio. “Questi progetti rappresentano per noi motivo di orgoglio e felicità - spiega il vicepresidente Antonio Cuzzilla -, perché uniscono sport, socialità e inclusione. Sono valori che vogliamo continuare a promuovere con determinazione”.

La giornata si è conclusa con un grande clima di entusiasmo, merito anche dell’instancabile lavoro di chi, ogni giorno, porta avanti le attività di Terzo Tempo. Un ringraziamento speciale è andato a Gianfranco Bono, Danilo, Cinzia e Cesare, che con la loro presenza costante hanno reso possibile un appuntamento che va oltre il semplice evento sportivo: un momento di appartenenza per tutto il territorio.