Volley A1/F: Monviso Volley a Novara per l’anticipo della sesta di ritorno

Dopo un calendario compresso, la Monviso Volley ha potuto allenarsi per 10 giorni con il nuovo coach Nica. Stasera, alle 20, la squadra è attesa al Pala Igor di Novara da una delle big del campionato, l’Igor Gorgonzola Novara, quarta in classifica. Il match è un anticipo della sesta giornata di ritorno e sarà un banco di prova per i nuovi schemi messi a posto dal successore di Marchiaro.

Dopo questa sfida con una squadra di vertice, passeranno altri 10 giorni prima del ritorno in campo con un finale di anno in cui ci si giocherà la salvezza: il 20 e 23 dicembre, le monvisine ospiteranno Macerata e Perugia, mentre il 26 andranno a Cuneo, per cercare i punti per rimanere nella massima serie.