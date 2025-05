Crocetta in Festa: moda, shopping e giochi in Corso De Gasperi

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera torinese: domenica 25 maggio corso De Gasperi si anima con “Crocetta in Festa”, un’intera giornata di eventi, shopping, spettacoli e giochi per grandi e piccini.

Organizzata da Crocettapiù e Crocetta Shopping, l’iniziativa coinvolgerà tutta la via - dalle 9 alle 19 -con negozi aperti, espositori selezionati del mercato Crocetta, griffe e stock imperdibili per gli amanti della moda, oltre a un ricco programma di attività gratuite per bambini e famiglie.

Il momento clou della giornata sarà “Moda e Musica in Piazza”, la sfilata estate 2025 che animerà il pomeriggio a partire dalle ore 15. A condurre l’evento saranno Elia Tarantino e Mauro Forcina, che accompagneranno il pubblico in una passerella a cielo aperto tra le tendenze della bella stagione e tanta musica.

Non mancheranno le attrazioni per i più piccoli: giostre gratuite e un circuito di moto elettriche per bambini dai 6 ai 14 anni, per vivere l’ebbrezza della velocità in totale sicurezza.

“Crocetta in Festa” è pensata per trasformare corso De Gasperi in un luogo di incontro, svago e condivisione, tra shopping, intrattenimento e atmosfera di festa. Un’occasione perfetta per vivere la città in modo diverso, valorizzando uno dei quartieri più amati di Torino.