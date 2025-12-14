Tra i banchi e la pausa caffè: il mercoledì degli ospiti della Casa dell’Anziano

Indossano un gilet giallo e il mercoledì mattina si può vedere un serpentone colorato che parte dalla Casa dell’Anziano di piazza Marconi a Pinerolo per raggiungere il mercato di piazza Vittorio Veneto e godersi una pausa caffè tutti insieme. Sono i volontari del progetto ‘La Casa che cammina’ con gli ospiti della struttura. “Il progetto nasce un paio di anni fa, parlandone con l’ex direttrice Carla Signori – spiegano i volontari, in tutto una decina –. Al martedì facevamo una passeggiata sotto i portici e volevamo ampliare il giro”.

Da qui l’idea di aggiungere un’altra uscita per farsi un giro al mercato. È così che gli ospiti, a turno, possono passare una mattina diversa: “Con noi ci sono delle oss e delle tirocinanti, mentre il numero di ospiti varia a seconda delle volte. In alcuni casi, in totale, eravamo anche più di una trentina”.

Durante la camminata c’è chi spinge la carrozzina, chi cammina sottobraccio a un volontario o un’operatrice. Quel che non mancano sono le chiacchiere e le risate. Tra i banchi, poi, gli ospiti a volte incontrano parenti o amici e fanno anche dei piccoli acquisti. Alla fine il momento più desiderato: la pausa caffè. “D’inverno andiamo al ‘Baruciu’ di piazza Cavour, per il suo dehors riscaldato, mentre d’estate andiamo alla Svizzera in via del Duomo – raccontano –. I gestori sono sempre gentili e disponibili e ci accolgono con calore, anche se facciamo un po’ di confusione e possiamo dare fastidio a qualche cliente che ancora non ci conosce. Ci auspichiamo però che la gente inizi a considerarci sempre di più come una parte viva della città e non degli ‘extraterrestri’ da cui allontanarsi”. La camminata infatti è un’occasione per far vivere Pinerolo agli anziani e disabili, facendoli sentire parte di una comunità che li accoglie e li considera.