Quasi 30 mila spettatori per l’undicesima edizione di Xmas Comics & Games

Si è chiusa oggi, domenica 14 dicembre, l’undicesima edizione di Xmas Comics & Games, la grande festa natalizia per tutta la famiglia dedicata a fumetti, giochi, videogames, cosplay e cinema, organizzata da GL events Italia in joint venture con Just for fun.

Sono stati 28.000 i visitatori che hanno affollato l’Oval nei due giorni di manifestazione, a caccia di sketch esclusivi tra gli stand degli oltre 40 autori, alla ricerca della carta introvabile per completare il proprio mazzo, tra sfide a colpi di joystick, balli k-pop scatenati, selfie con il Grinch e sfilate cosplay. Un pubblico variegato e appassionato, che ha reso unica anche quest’anno l’atmosfera dell’evento.

Oltre 120 partecipanti alla competizione Cosplay internazionale: il vincitore vola in Svezia.

Xmas Comics si conferma uno degli eventi di maggior richiamo per gli amanti del cosplay. Sono stati più di 120 i partecipanti alla sfilata competitiva di domenica, organizzata in collaborazione con Cospa Family, valida anche come tappa italiana di qualificazione della gara internazionale NCC - Nordic Cosplay Championship, a cui partecipano cosplayer qualificati da paesi di tutta Europa. Il vincitore è stato Carlo Visintini, con il cosplay di Hook – Capitan Uncino, e volerà in Svezia a luglio 2026 per la finale.

Musica, presentazioni e magia natalizia.

Un successo preannunciato il grande evento di chiusura, il concerto di Cristina D’Avena che ha visto migliaia di persone cantare a squarciagola le sigle dei cartoni animati più amati, dai Puffi a Occhi di Gatto, da Holly e Benji a È quasi magia Johnny.

Tra gli eventi più apprezzati, la presentazione in Sala incontri dell’Inkredibile Primo Nero Show (Nov3l Edizioni), il primo fumetto di Primo Nero, e l’intervista agli attori di Riv4li, la serie Netflix per ragazzi spin-off dell’acclamata Di4ri: Samuele Carrino (già protagonista del film Il ragazzo dai pantaloni rosa), Melissa Di Pasca, Eugenia Cableri e Lorenzo Ciamei.

Le 10 band finaliste della sesta edizione della Battle of the Bands si sono esibite domenica nell’Area rock curata da Joey’s Garage: la band vincitrice è la torinese Only one Black.

Il magico Villaggio di Natale ha accolto centinaia di bambini, che hanno potuto scattare foto ricordo con Babbo Natale, il Grinch e gli elfi, scatenarsi con la Christmas Elf Dance o trasformarsi nei loro personaggi preferiti con l’immancabile truccabimbi.