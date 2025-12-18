 / Cronaca

Cronaca | 18 dicembre 2025, 14:27

Sgombero Aska, la polizia apre gli idranti e rimuove il presidio di corso Regina

Alcuni manifestanti hanno cercato di bloccare l’avanzata sedendosi in mezzo alla strada

Sotto la pioggia degli idranti, la polizia ha sgomberato il presidio allestito dai militanti davanti all'ex centro sociale Askatasuna. Tavoli, gazebo e striscioni sono stati rimossi mentre alcuni manifestanti hanno cercato di bloccare l’avanzata sedendosi in mezzo a corso Regina Margherita.

La tensione è salita rapidamente, con le forze dell’ordine decise a liberare l’area occupata fin dalle prime ore del mattino.

Lo Russo: "Obiettivo patto era far uscire Aska dall'illegalità"

E sulle perquisizioni all'interno di Askatasuna, che hanno poi portato allo sgombero, è nuovamente intervenuto il sindaco Stefano Lo Russo: "Come Città abbiamo ricevuto comunicazione da parte della Prefettura di Torino di un'accertata violazione dell'ordinanza: questo produce l'immediata cessazione della validità del Patto di  collaborazione".

"Il percorso - ha aggiunto - era stato avviato con l'obiettivo di far uscire, dal perimetro dell'illegalità, l'occupazione abusiva di corso Regina Margherita. Questa scelta era stata fatta per provare a verificare se esistessero le condizioni di poter restituire quell'immobile a funzione pubblica, in un percorso di legalità".

 

Daniele Caponnetto e Cinzia Gatti

