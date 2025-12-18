Sgombero Aska, la polizia apre gli idranti e rimuove il presidio di corso Regina

Sotto la pioggia degli idranti, la polizia ha sgomberato il presidio allestito dai militanti davanti all'ex centro sociale Askatasuna. Tavoli, gazebo e striscioni sono stati rimossi mentre alcuni manifestanti hanno cercato di bloccare l’avanzata sedendosi in mezzo a corso Regina Margherita.

La tensione è salita rapidamente, con le forze dell’ordine decise a liberare l’area occupata fin dalle prime ore del mattino.

Lo Russo: "Obiettivo patto era far uscire Aska dall'illegalità"

E sulle perquisizioni all'interno di Askatasuna, che hanno poi portato allo sgombero, è nuovamente intervenuto il sindaco Stefano Lo Russo: "Come Città abbiamo ricevuto comunicazione da parte della Prefettura di Torino di un'accertata violazione dell'ordinanza: questo produce l'immediata cessazione della validità del Patto di collaborazione".

"Il percorso - ha aggiunto - era stato avviato con l'obiettivo di far uscire, dal perimetro dell'illegalità, l'occupazione abusiva di corso Regina Margherita. Questa scelta era stata fatta per provare a verificare se esistessero le condizioni di poter restituire quell'immobile a funzione pubblica, in un percorso di legalità".