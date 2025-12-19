 / Attualità

Attualità | 19 dicembre 2025, 15:22

Il Comune di Pino Torinese è anche su WhatsApp

Attivo da oggi il nuovo canale dove i cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone novità importanti, avvisi e allerte in tempo reale

Nuovo canale WhatsApp per il Comune di Pino Torinese

Nuovo canale WhatsApp per il Comune di Pino Torinese

È attivo da oggi il nuovo canale WhatsApp del Comune di Pino Torinese, dove i cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone novità importanti, avvisi e allerte in tempo reale.

Saranno pubblicate notizie sugli eventi in programma, informazioni sui bandi in corso e sulle attività del Comune. L’immediatezza della notifica lo rende inoltre uno strumento particolarmente idoneo per le comunicazioni riguardo le allerte meteo e le modifiche alla viabilità.

Siamo felici di annunciare l’attivazione di questo canale - ha dichiarato la sindaca di Pino Torinese Alessandra Tosi - per avvicinarci ancora di più ai nostri cittadini e potenziare la comunicazione del nostro Comune. Da oggi informazioni importanti come un’allerta meteo o la chiusura di una strada, oltre agli eventi e le novità comunali, potranno arrivare direttamente in tasca dei pinesi in modo rapido e trasparente”.

Come amministrazione - ha commentato l’assessora con delega alla comunicazione istituzionale, Elisa Pagliasso - ci impegniamo a ricercare canali di comunicazione sempre più nuovi, aggiornati e immediati, per poter arrivare nel modo più efficace possibile alla maggior parte della popolazione”.

L’iscrizione al canale avviene in pieno rispetto della privacy: il proprio numero, nome e immagine di profilo non sono condivisi con gli altri iscritti e non è possibile scrivere o rispondere alle comunicazioni. Sono anonime anche le reazioni, tramite emoji, che è possibile fornire in risposta a ogni messaggio.

Per rimanere informati:

Clicca sul link di invito https://whatsapp.com/channel/0029Vb6s4NkHLHQUFpIooJ0A

Clicca su “Segui il canale”

Per non perderti nessun aggiornamento, attiva le notifiche cliccando sulla campanella in alto


 

Nuovo canale WhatsApp per il Comune di Pino Torinese

Nuovo canale WhatsApp per il Comune di Pino Torinese

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium