Il Comune di Pino Torinese è anche su WhatsApp

È attivo da oggi il nuovo canale WhatsApp del Comune di Pino Torinese, dove i cittadini potranno ricevere direttamente sul proprio smartphone novità importanti, avvisi e allerte in tempo reale.

Saranno pubblicate notizie sugli eventi in programma, informazioni sui bandi in corso e sulle attività del Comune. L’immediatezza della notifica lo rende inoltre uno strumento particolarmente idoneo per le comunicazioni riguardo le allerte meteo e le modifiche alla viabilità.

“Siamo felici di annunciare l’attivazione di questo canale - ha dichiarato la sindaca di Pino Torinese Alessandra Tosi - per avvicinarci ancora di più ai nostri cittadini e potenziare la comunicazione del nostro Comune. Da oggi informazioni importanti come un’allerta meteo o la chiusura di una strada, oltre agli eventi e le novità comunali, potranno arrivare direttamente in tasca dei pinesi in modo rapido e trasparente”.

“Come amministrazione - ha commentato l’assessora con delega alla comunicazione istituzionale, Elisa Pagliasso - ci impegniamo a ricercare canali di comunicazione sempre più nuovi, aggiornati e immediati, per poter arrivare nel modo più efficace possibile alla maggior parte della popolazione”.

L’iscrizione al canale avviene in pieno rispetto della privacy: il proprio numero, nome e immagine di profilo non sono condivisi con gli altri iscritti e non è possibile scrivere o rispondere alle comunicazioni. Sono anonime anche le reazioni, tramite emoji, che è possibile fornire in risposta a ogni messaggio.

Per rimanere informati:

Clicca sul link di invito https://whatsapp.com/channel/0029Vb6s4NkHLHQUFpIooJ0A

Clicca su “Segui il canale”

Per non perderti nessun aggiornamento, attiva le notifiche cliccando sulla campanella in alto



