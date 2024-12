Lotta alla droga tra Torino e Pinerolo: tre persone finiscono in manette

ventiseienne ed un ventinovenne, entrambi di origine nordafricana – sorpresi in via Cambiano (a Pinerolo) mentre erano in possesso di una grande quantità di sostanza stupefacente.

I due giovani erano a bordo di un’autovettura che ha incrociato la pattuglia mentre viaggiava lungo via Martiri del XXI. I carabinieri hanno notato l’atteggiamento sospetto dei due e hanno cercato di fermarli per effettuare un controllo: i due hanno invece tentato di fuggire dando vita ad un breve inseguimento, terminato poco lontano. I due, già noti alle forze di polizia, erano in possesso di quasi 15 grammi di cocaina, 60 grammi di hashish e 6 di crack, già confezionati e pronti ad essere venduti. Con sé, inoltre, avevano materiale per il confezionamento della