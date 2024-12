Lavori in via Po, il 2025 si apre con altre linee deviate: ecco quali saranno bus e tram interessati

Il 2025 di Torino si apre all’insegna dei lavori e con le prime linee GTT deviate. Sarà il cantiere di via Po - che entrerà in questi giorni nella "fase 2", con i cantieri che andranno da via Rossini a Piazza Castello - a influenzare il traffico del trasporto pubblico locale.

Dal 2 gennaio saranno deviate le linee che da Piazza Carlina arrivano a Corso San Maurizio a causa dei lavori di posa della pavimentazione in pietra sul lato sud-est tra via Accademia Albertina e Via Po. Le linee deviate

Per meno di una settimana saranno deviate le linee 6-68-18-24 e 93/, il tram 13, oltre ai night buster S05 E S18.

In particolare le linee 6-18 e 68 erano state ripristinate lo scorso 10 dicembre per la parziale riapertura a seguito dei lavori sulla linea tranviaria di via Po. Ora saranno nuovamente deviate per sei giorni. Da quando a quando

Le deviazioni saranno attive dalle ore 8 di giovedì 2 gennaio fino alle ore 9 di martedì 7 gennaio. Bus e tram deviati da inizio cantiere