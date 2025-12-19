Regione Piemonte, 604mila euro alle Pro Loco: aperto il bando 2025

Apre oggi e resta aperto fino alle ore 12 del 24 dicembre 2025 il bando dell’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte che assegna la somma di 604mila euro alle Pro Loco piemontesi a sostegno del programma di attività svolto nel 2025.

Ogni Pro Loco riceverà un contributo di mille euro. Le domande possono essere presentate corredate dal relativo piano finanziario di spese a questo indirizzo sul portale bandi della Regione Piemonte: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande.

Sottolinea l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: "Questo ulteriore stanziamento va ad aggiungersi al contributo stanziato lo scorso settembre attraverso fondi Cipess, che ha portato ulteriori 2 milioni e 100mila euro nelle casse delle nostre Pro Loco per l’acquisto di strutture finalizzate alla realizzazione delle loro attività. Ringrazio il presidente Cirio per avere aiutato a trovare ulteriori 300mila euro che permettono di raddoppiare l’importo complessivo a disposizione di un bando che sarà forfettario e che, nelle nostre intenzioni, ci consentirà di finanziare tutte le Pro Loco".

"Le Pro Loco – aggiunge Bongioanni - sono custodi di tradizioni e relazioni sociali, e rappresentano per questo uno snodo fondamentale che merita di essere sostenuto e integrato con sempre maggiore forza nel ridisegno complessivo delle politiche di valorizzazione e promozione turistica dei nostri territori e delle nostre tipicità agroalimentari ed enogastronomiche che il mio assessorato sta conducendo".