 / Regione

Regione | 19 dicembre 2025, 09:40

Regione Piemonte, 604mila euro alle Pro Loco: aperto il bando 2025

Contributi da mille euro per sostenere le attività sul territorio, domande fino al 24 dicembre

L'assessore della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni

L'assessore della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni

Apre oggi e resta aperto fino alle ore 12 del 24 dicembre 2025 il bando dell’Assessorato al Turismo della Regione Piemonte che assegna la somma di 604mila euro alle Pro Loco piemontesi a sostegno del programma di attività svolto nel 2025.

Ogni Pro Loco riceverà un contributo di mille euro. Le domande possono essere presentate corredate dal relativo piano finanziario di spese a questo indirizzo sul portale bandi della Regione Piemonte: https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-finanziamenti-domande.

Sottolinea l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: "Questo ulteriore stanziamento va ad aggiungersi al contributo stanziato lo scorso settembre attraverso fondi Cipess, che ha portato ulteriori 2 milioni e 100mila euro nelle casse delle nostre Pro Loco per l’acquisto di strutture finalizzate alla realizzazione delle loro attività. Ringrazio il presidente Cirio per avere aiutato a trovare ulteriori 300mila euro che permettono di raddoppiare l’importo complessivo a disposizione di un bando che sarà forfettario e che, nelle nostre intenzioni, ci consentirà di finanziare tutte le Pro Loco".

"Le Pro Loco – aggiunge Bongioanni - sono custodi di tradizioni e relazioni sociali, e rappresentano per questo uno snodo fondamentale che merita di essere sostenuto e integrato con sempre maggiore forza nel ridisegno complessivo delle politiche di valorizzazione e promozione turistica dei nostri territori e delle nostre tipicità agroalimentari ed enogastronomiche che il mio assessorato sta conducendo".

Comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium