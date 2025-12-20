Da domenica arriva il maltempo: la settimana di Natale si apre con pioggia e neve

Ancora 48 ore di relativa calma, poi da domenica, ma in particolare ad inizio settimana, correnti umide meridionali e orientali porteranno nuovamente tanta pioggia in pianura e tanta neve in montagna.

A Torino quindi avremo questa situazione sabato 20 dicembre

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate oggi su Alpi. Temperature nonostante tutto ancora un po' oltre la media del periodo, massime generalmente comprese tra 10 e 12 °C, minime tra 6 e 7 °C. Venti assenti o deboli variabili su pianure.

Da domenica 21 dicembre a martedì 23

Nuova fase di maltempo piuttosto prolungata a causa di una bassa pressione in formazione sul Mediterraneo centrale. Inizialmente domenica ci saranno piogge deboli e intermittenti con nevicate ancora a quote piuttosto alte, ma dalla sera le precipitazioni diverranno più diffuse e intense su tutte le regioni, e dureranno almeno fino a martedì pomeriggio/sera.

Le nevicate saranno molto abbondanti su Alpi marittime con accumuli oltre i 1500m che potranno superare il metro, con accumuli anceh fino 700/800m. Sul resto delle Alpi le quote rimarranno oltre i 1000/1200 m, ma con accumuli sempre abbondanti. Piogge anche abbondanti un po' ovunque con accumuli che sul Piemonte occidentale potranno superare i 50/100 mm, con qualche criticità per allagamenti e piene fluviali.

Le temperature scenderanno più per effetto delle precipitazioni che per l'arrivo di aria fredda vera e propria, con poca escursione diurna tra minime e massime. Queste ultime non supereranno i 8/9 °C sulle pianure, minime tra 6 e 7 °C.

Venti deboli o localmente moderati orientali sulle pianure, principalmente nella giornata di lunedì.

Tendenza per Natale

La bassa pressione sul Mediterraneo insisterà anche nei giorni successivi, per cui c'è la possibilità che con le correnti ancora generalmente orientali sulle nostre zone si mantenga una situazione di instabilità con precipitazioni più irregolari, ma al momento l'evoluzione è troppo caotica per tirare delle conclusioni più precise.

