Cronaca | 20 dicembre 2025, 09:19

Chieri, arrestato dai Carabinieri grazie a una live su Tik Tok, deve scontare due anni e mezzo

I Militari erano alla sua ricerca da ottobre scorso

I Carabinieri della Stazione di Chieri lo stavano cercando da diverse settimane ma giovedì scorso, per mezzo di un proficuo monitoraggio web degli investigatori, un quarantasettenne residente in Frazione Appendini, nel poirinese, è stato arrestato nel bel mezzo di una live social in compagnia della sua fidanzata. 

L’uomo, condannato a una pena di due anni e mezzo dopo aver commesso reati contro il patrimonio sia in Piemonte che nelle regioni limitrofe, sin da subito aveva fatto perdere le sue tracce. Nel pomeriggio dello scorso 11 dicembre, però, i Carabinieri lo hanno scoperto andare in diretta sulla nota piattaforma social e in pochi minuti si sono presentati davanti la porta di casa, dando esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea.

