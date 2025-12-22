Il campionato mondiale di magia approda su Rai Uno

Il 27 dicembre 2025 e il 3 e 5 gennaio 2026, in seconda serata su Rai 1, andrà in onda “Notti Magiche”, tre serate evento dedicate al FISM Italy World Championship of Magic 2025, il Campionato Mondiale di Magia ospitato con grande successo nel capoluogo piemontese dal 14 al 19 luglio. Condotto da Walter Rolfo, con la direzione artistica di Masters of Magic, il docushow porta il pubblico nel backstage esclusivo della competizione, raccontando emozioni, talento e lavoro nascosto dei 160 finalisti provenienti da 51 Paesi, selezionati tra oltre 5.000 artisti di 80 nazioni.

Il programma rappresenta una straordinaria vetrina nazionale e internazionale per il Piemonte, che si conferma territorio capace di accogliere e sostenere eventi globali di altissimo profilo, grazie a un impegno condiviso tra istituzioni e operatori culturali.

L’evento, realizzato con il supporto della Regione Piemonte, ha coinvolto centinaia di migliaia di spettatori dal vivo e milioni di appassionati online, rafforzando l’immagine di Torino e del Piemonte come destinazioni di riferimento per grandi manifestazioni culturali e di spettacolo. Tra gli artisti protagonisti, icone della magia mondiale come Silvan, Arturo Brachetti, Raul Cremona e Xavier Mortimer.

«Il sostegno della Regione Piemonte a un evento di questa portata nasce dalla volontà di investire in progetti capaci di generare valore duraturo per il territorio – dichiara Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio della Regione Piemonte –. La messa in onda su Rai 1 rappresenta un ulteriore elemento strategico: offre al Piemonte una visibilità nazionale e internazionale di primo piano».

«Portare il FISM Italy World Championship of Magic 2025 su Rai 1 con “Notti Magiche” rappresenta un’occasione straordinaria per il mondo della magia e per il Piemonte, evidenziando il talento italiano a livello internazionale», dichiara Walter Rolfo, fondatore e CEO di Masters of Magic e Presidente del Campionato Mondiale 2025 - Questo docushow permette al pubblico di scoprire il lavoro, la passione e la creatività dei migliori artisti internazionali, svelando i segreti di un’arte che unisce tecnica, talento e immaginazione. Vedere Torino e il Piemonte protagonisti di un evento globale così prestigioso è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza di sostenere e valorizzare la cultura e lo spettacolo nel nostro territorio».