FILM - Norimberga: Russell Crowe regala in una delle sue migliori interpretazioni

TITOLO: Norimberga

TITOLO ORIGINALE: Nuremberg

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

CASA DI DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures

GENERE: storico, drammatico

REGIA: James Vanderbilt

CAST: Rami Malek, Russell Crowe, Leo Woodall, John Slattery, Mark O'Brien, Colin Hanks, Wrenn Schmidt, Lydia Peckham, Michael Shannon, Richard E. Grant, Lotte Verbeek, Steven Pacey, Andreas Pietschmann, Paul Antony-Barber, Jeremy Wheeler, Wolfgang Cerny.

DURATA: 148 minuti

TRAMA

Norimberga segue le vicende del giovane psichiatra militare americano Douglas Kelley, incaricato di dare un valutazione sulla sanità mentale dei gerarchi nazisti catturati dagli alleati - in particolare il carismatico e manipolatore Hermann Göring - prima del processo di Norimberga. Quello che inizia è un esame clinico che si trasforma in un'intensa battaglia psicologica tra i due uomini, dove Göring tenta di sminuire il terapeuta, mentre il procuratore Robert H. Jackson costruisce il primo grande processo per crimini di guerra della storia, esplorando i confini tra follia, responsabilità e giustizia storica.

RECENSIONE

Norimberga si fa carico del difficoltoso compito di esplorare l'ideale nazista e le menti dei gerarchi del regime di Adolf Hilter, mettendo al centro di tutto il rapporto psicologico tra lo psichiatra Douglas Kelley e Hermann Göring, il Maresciallo del Reich (la più alta carica militare dopo quella di Hitler), che nel film diviene un vero e proprio duello mentale tra i due.

In Norimberga Russell Crowe, con la sua interpretazione del criminale Göring, fornisce una prova recitativa maestosa, da scuola di recitazione, con l'apporto del suo coprotagonista Rami Malek, anche lui eccezionale nella parte dello psichiatra che deve valutare la sua sanità mentale, mettendolo di conseguenza davanti agli orrori che il regime nazista ha compiuto. Norimberga racconta anche le complesse fasi di come il procuratore Robert H. Jackson, interpretato da un bravissimo Michael Shannon, ha costruito quello che molto probabilmente è il processo più famoso della storia contemporanea.

La sceneggiatura scritta dallo stesso regista del film, James Vanderbilt, appare estremamente dettagliata e si concentra sul mostrare il lato narcisistico dei nazisti, in particolare di Göring, ma mostrandone anche il carisma che aveva convinto milioni di tedeschi a votare il Partito nazista nel 1933. La sceneggiatura di Vanderbilt più che raccontare fatti storici si concentra sull'analizzare l'ideale nazista e le menti complesse dei gerarchi che hanno circondato Hitler, facendone emergere il lato umano, il che rende ancora più atroci i terribili crimini che hanno commesso.

In Norimberga Russell Crowe ci regala quella che verrà ricordata come una delle sue migliori interpretazioni, incarnando un modello di recitazione che ti fa rimanere incollato allo schermo per più di due ore, dimostrando ancora una volta il suo grande talento.

Voto: 4,5/5