Gigi d'Alessio fa il bis all'Inalpi Arena: nuova data per il tour 2026



Nuova data a Torino per Gigi D’Alessio e il suo nuovo tour “Gigi Palasport”. Oltre alla già annunciata data del 25 marzo, si aggiunge quella del 26 marzo sempre all'Inalpi Arena.

“Gigi Palasport” segue l’incredibile successo del tour estivo che ha fatto registrare ovunque il tutto esaurito, con il doppio sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli davanti a oltre 100.000 spettatori, e ha visto il cantautore esibirsi per la prima volta sul palco del Circo Massimo di Roma, concludendosi con sette concerti indimenticabili a Piazza del Plebiscito.