Laica in finale all'Oscar di Bilacio

E’ l’eccellenza nella produzione di sistemi filtranti e piccoli elettrodomestici per l’acqua ed è risultata tra le tre aziende finaliste della 61° edizione dell’Oscar di Bilancio per la categorie Piccole e Medie Imprese quotate e non, un riconoscimento prestigioso promosso da Ferpi, Borsa Italiana e Università Bocconi.

Un risultato che, secondo Riccardo Dolcetta e Nicolò Zanuso, amministratori della società vicentina, è il frutto di un impewgno collettivo e di un’evoluzione strategica del business. Il premio, giunto alla 61° edizione premia l’eccellenza nel reporting finanziario e di sostenibilità.

Laica è entrata in finale grazie alle capacità di abbinare accuratezza contabile e sottigliezza nella comunicazione ESG. Nicolò Zanuso, intervista alla cerimonia di partecipazione a Milano, a palazzo Mezzanotte, ha messo in primo piano la scelta dell’azienda di pubblicare il primo Report Integrato, strumento che unisce valori economici finanziari e parametri ESG. Si tratta di un’operazione che ha contribuito a trasformare la funzione Finance all’interno dell’azienda in partner strategico dell’attività operativa dell’organizzazione. Questo reporting integrato ha rafforzato la trasparenza e la responsabilità sociale, elementi sempre più chiave nella relazione con clienti ed utilizzatori dei propri prodotti.

“Cinque anni fa quando Riccardo Dolcetta ed io siamo arrivati in Laica”, sostiene Zanuso, “ non era scontato potessimo posizionare l’azienda a questi livelli. E’ stato un viaggio fatto di sfide, di crescita a di una visione chiara. Trasformare la managerialità aziendale e fare del Finance un partner capace non solo di misurare il valore economico e finanziario dell’azienda ma soprattutto quello sociale nonché di fari parte attiva nel contributo ad altre decisioni aziendali importanti”.