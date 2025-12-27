 / Economia e lavoro

Dino De Santis riconfermato alla guida di Confartigianato Torino

Rinnovati anche vicepresidenze e Giunta esecutiva dell’associazione che rappresenta oltre 3mila imprese

Dino De Santis è stato riconfermato alla presidenza di Confartigianato Torino, associazione di categoria che rappresenta oltre 3mila aziende artigiane della città e dell’area metropolitana. È questo l’esito dei lavori assembleari, che si sono svolti alla presenza del nuovo consiglio direttivo.

Sono stati nominati anche i due vicepresidenti: Claudio Rizzolo (vicario) e Sebastiano Dutto. Il consiglio direttivo ha inoltre, eletto due componenti della Giunta Esecutiva (Marco Negro e Sabrina Cariola) che vanno ad aggiungersi ai tre membri di diritto (Presidente e Vicepresidenti).

Ho accettato questo mio ultimo mandato - dichiara De Santis - per il profondo senso di appartenenza alla nostra comunità artigiana, sostenuto dalla consapevolezza di poter contare su una squadra rinnovata e rinvigorita da giovani imprenditori volitivi e capaci. Sono certo che il mix fra questa componente e l’esperienza portata dai dirigenti della precedente Consigliatura e da personaggi di spicco della vecchia guardia come Sebastiano Dutto, ci consentirà di affrontare le sfide di un futuro   fatto sì di incertezza ma anche di grandi opportunità”.

