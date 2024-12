Accerchiano e rapinano un 14enne con un coltello: a Torino baby gang in manette

L'aggressione in piazza Carlo Felice

Attimi di paura ieri sera in via XX Settembre, dove una baby gang ha rapinato un 14enne. Intorno alle 20, all'altezza di via Garibaldi, i Carabinieri hanno arrestato tre cittadini egiziani di 20, 22 e 23 anni e denunciato un altro connazionale minorenne.

14enne accerchiato

La banda, alle 19 circa, ha accerchiato un ragazzino in piazza Carlo Felice e sotto la minaccia di un coltello gli hanno preso 20 euro in contanti. Immediatamente è stato dato l’allarme: i militari, grazie ad un servizio di contenimento della zona, hanno intercettato e bloccato il gruppo a bordo del tram 4 mentre tentavano la fuga.

Gli extracomunitari sono stati portati al carcere di Torino.