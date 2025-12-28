Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ricorda Brigitte Bardot, una delle star immortalate da Angelo Frontoni e presente nella mostra “Pazza idea. Oltre il ‘68: icone pop nelle fotografie di Angelo Frontoni”, alla Mole Antonelliana fino al 9 marzo 2026.

“Brigitte Bardot è stata un’attrice iconica, bellissima e inarrivabile, simbolo di glamour, libertà e ribellione tra gli anni ‘50 e ‘60 - sottolinea Enzo Ghigo, presidente del Museo Nazionale del Cinema -. È una diva a tutti gli effetti, che, con il suo stile, ha profondamente influenzato la moda e i costumi, rappresentando quel sentimento indipendente e anticonformista che stava sempre più prendendo piede tra le donne della sua generazione. La ricorderemo anche per il suo forte e appassionato impegno in difesa degli animali, a cui si è dedicata con amore negli ultimi decenni”.

“Nella mostra che gli stiamo dedicando, Angelo Frontoni raffigura Brigitte Bardot come una Venere di Botticelli, come una dea scesa del cielo - conferma Carlo Chatrian, direttore del Museo Nazionale del Cinema -. La sua bellezza unica e al contempo paradigmatica di un’epoca si è riflessa in tanti film e tanti personaggi che sono rimasti impressi nell’immaginario collettivo, primo fra tutti Et Dieu... créa la femme del 1956, diretto dal marito Roger Vadim e che la fece diventare una star internazionale”.