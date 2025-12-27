Le ‘Metamorfosi’ di Hilario Isola per la Biennale di Scultura Diffusa di Pinerolo [VIDEO]

Quarta edizione di ‘Scultura Diffusa – Biennale’ a Pinerolo con il progetto artistico ‘Metamorfosi” di Hilario Isola.

L’iniziativa, realizzata dalla Galleria Losano in collaborazione con il Comune di Pinerolo, è nata nel 2017 ospitando le opere dell’artista tedesca Carin Grudda. In seguito, le altre edizioni hanno ospitato le opere di Paolo Albertelli e Maria Grazia Abbaldo nel 2019, di Davide Rivalta nel 2021 e di Paolo Grassino nel 2023.

La selezione degli artisti avviene considerando temi attuali e che si possano legare all’interesse delle scuole. Le cinque opere site specific di Isola sono legate al tema dell’ambiente e dell’agricoltura e si trovano all’interno della Cavallerizza Caprilli, nel parco di Villa Prever, nel giardino del Palazzo degli Acaja, alle terrazze Acaja e alla Galleria Losano: “Brutture come teli antigrandine si trasformano per diventare qualcosa di bello da osservare anche dall’interno, fornendoci una prospettiva diversa” spiega il gallerista Patrick Losano.

Tra gli obiettivi di Biennale Scultura c’è anche quello di arredare lo spazio pubblico di Pinerolo con un’opera acquisita dalla Città. Sul retro del Teatro Sociale si trova ‘Attraversamento’ di Paolo Albertelli e Maria Grazia Abbaldo, lungo l’asse di via Principi d’Acaja il ‘Lupo’ di Davide Rivalta e alla Biblioteca Alliaudi ‘Zero’ di Paolo Grassino.

“Anche per questa edizione auspichiamo che la città acquisisca un lavoro così da ampliare la collezione civica di opere di arte pubblica” sottolinea Losano.

Le opere allestite alla Cavallerizza e in Galleria saranno visitabili fino all’11 gennaio, il sabato, dalle 15 alle 18, e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.