Chiusa la voragine tra via Palestrina e via Vestignè, dopo 20 giorni la strada torna in sicurezza

La voragine è stata finalmente chiusa. Dopo circa venti giorni di attesa e numerose segnalazioni, questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino della carreggiata all’incrocio tra via Palestrina e via Vestignè, nel quartiere Barriera di Milano, un punto critico segnalato dai residenti e dagli automobilisti.

Nei giorni scorsi la maxi buca, formatasi in mezzo all’incrocio, aveva reso difficoltoso e pericoloso il transito dei veicoli, con rischi evidenti anche per i pedoni. Più volte la Polizia Locale era intervenuta per delimitare l’area con nastro e cavalletti, ma la segnaletica provvisoria veniva puntualmente abbattuta, finendo sparsa lungo la carreggiata e aumentando ulteriormente i pericoli per la viabilità.

Sull’asfalto e sui marciapiedi erano ancora visibili frammenti di autovetture danneggiate, segno dei piccoli incidenti già verificatisi in quel tratto di strada. Una situazione che aveva spinto residenti e cittadini a sollecitare con forza un intervento definitivo, temendo conseguenze più gravi.

Questa mattina, con sorpresa e sollievo di chi vive e lavora nella zona, gli addetti comunali sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la carreggiata, restituendo sicurezza a un incrocio molto trafficato del quartiere.

"Avevamo chiesto più volte un intervento - commenta la capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, Verangela Marino -, ed è positivo che finalmente si sia arrivati alla soluzione. Certo, sarebbe stato opportuno agire in tempi più rapidi, ma l’importante è il risultato finale e la sicurezza dei cittadini".