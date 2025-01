Devastazione di Capodanno a Nichelino, rinvenuti anche 25 bossoli di pistola (a salve)

Con il passare delle ore, mentre non accennano a placarsi le polemiche per quanto successo ancora una volta a Capodanno, a Nichelino diventano più chiari i contorni della follia andata in scena nella notte tra il 31 dicembre e il 1° Gennaio.

Rinvenuti anche 25 bossoli

Oltre ai cassonetti distrutti e ai monopattini incendiati, durante i sopralluoghi successivi sono stati ritrovati anche 25 bossoli di pistole a salve sparsi lungo piazza Di Vittorio e nelle vie limitrofe. Sono stati raccolti e poi portati nel locale caserma dei carabinieri, che si stanno occupando di indagare su quanto accaduto.

Al termine della notte, la piazza si è risvegliata come un campo di battaglia, con carcasse di monopattini e resti carbonizzati che testimoniavano la gravità dei fatti. Ora, il Comune si trova a fare i conti non solo con i danni materiali, ma anche a dover fronteggiare le accuse di responsabilità per quanto è accaduto.

Infuriano le polemiche politiche

La polemica politica infuria come e più di prima, con il M5S che annuncia di voler presentare - attraverso Rocco Di Vito - una mozione nel prossimo Consiglio comunale, nel quale tutte le forze di opposizione si annunciano sul piede di guerra contro la Giunta guidata dal sindaco Giampiero Tolardo.

Il primo cittadino, che si era detto indignato per l'accaduto, ha però ribadito: "Il problema è di natura culturale, visto che problemi e incidenti si sono regisrati anche a Torino e in altre realtà della cintura. Non si può mettere l'esercito per presidiare la piazza, non è pensabile, servono risorse che non ho, ma per l'anno prossimo qualcosa di più vedremo di organizzare. Ma che nessuno dica che non c'erano le forze dell'ordine".