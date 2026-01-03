 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 03 gennaio 2026, 11:02

Appuntamenti letterari al Cafè Des Forçats del Forte di Fenestrelle

Progetto San Carlo: “È un modo di dare nuove prospettive ai locali che erano stati danneggiati dall’incendio del 2013”

Dodici anni fa, il 4 dicembre 2013, l’incendio che ha distrutto i locali del Café Des Forçats nel complesso di Forte di Fenestrelle. Oggi parte un nuovo futuro, che affianca la cultura alla ristorazione.

Gli spazi recuperati, infatti, ospiteranno ‘Caffè Letterari’ “per dare nuove prospettive ai locali danneggiati”, spiegano dall’associazione Progetto San Carlo, che gestisce la fortezza.

Oggi, sabato 3 gennaio, alle 16, Gianni Oliva presenterà il suo romanzo ‘Il pendio dei noci’ (Mondadori), ambientato negli ultimi mesi del primo conflitto mondiale. Domani, domenica 4 gennaio, alla stessa ora, Clara Bounous presenterà il libro scritto con Cinzia Dutto ‘La Resistenza delle donne in Piemonte. 1943-1945: storie al femminile che hanno fatto la differenza’ (LAReditore).

Entrambi gli incontri sono a ingresso libero.

Marco Bertello

