Chieri, arrivano i fondi per la manutenzione del canile: a disposizione circa 150mila euro

La Giunta comunale ha deliberato un contributo di circa 150.000 euro per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria presso il canile di Chieri, struttura di proprietà comunale ma gestita dalla sezione di Chieri dell’E.N.P.A.(Ente Nazionale Protezione Animali). Lo annunciano il vicesindaco e assessore al Bilancio Roberto Quattrocolo e la consigliera comunale Sveva Sapino, che ha la delega relativa a Tutela e Benessere degli animali.

Il canile, sito in Regione Tario e gestito dall’E.N.P.A, è un presidio sanitario che svolge importanti funzioni ed è una struttura a cui fanno riferimento numerosi altri Comuni dell’area chierese. Commenta il vicesindaco Roberto Quattrocolo: "Con questo stanziamento si potrà procedere alla sistemazione delle strutture direttamente dedicate alla custodia degli animali e di alcuni locali ed impianti del canile, migliorando così le condizioni di vita agli ospiti. Oltre alle risorse per la manutenzione straordinaria, la Giunta ha approvato la proroga della convenzione per la gestione del canile sino all'inizio del febbraio 2029, per allinearla alla durata decennale del contratto di diritto di superficie stipulato con lo stesso E.N.P.A. Ai volontari va il nostro ringraziamento per l’impegno svolto, in particolare sul versante del contrasto del randagismo, dell’affidamento dei cani e della sensibilizzazione dei cittadini, sempre più necessaria a fronte dei sempre numerosi casi di rinuncia di proprietà".

Aggiunge la consigliera Sveva Sapino: "Questo intervento non è solo un’azione di manutenzione ma una scelta politica chiara. Come Amministrazione riteniamo che il benessere animale sia indicatore imprescindibile di civiltà per una comunità. Investire sulle sue strutture significa garantire condizioni di vita più rispettose per i cani ospitati, ma anche affermare chiaramente che ogni animale, indipendentemente dalla sua storia o dalle sue possibilità di adozione, merita cure e rispetto. Questo impegno non sarebbe possibile senza il lavoro quotidiano dei volontari, che rappresentano un patrimonio straordinario, perché con competenza e dedizione si prendono cura non solo degli animali ma anche del legame tra il canile e la cittadinanza. Valorizzare il loro ruolo significa rafforzare una rete di responsabilità condivisa, che è alla base di una vera tutela del benessere animale".