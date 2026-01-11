Tre bambine intossicate da una fuga di monossido in via Tunisi

Famiglia intossicata per una sospetta fuga di monossido in via Tunisi 105 a Torino. L'equipe delle ambulanze del 118 ha soccorso tre bambine di 8, 13 e17 anni. Le pazienti sono state trasportate al Regina Margherita.

Le loro condizioni non dovrebbero essere gravi, ma in ospedale sono state state sottoposte al trattamento in camera iperbarica.

È stato il padre a chiamare i soccorsi quando si è reso conto che le figlie presentavano tutte gli stessi sintomi di malessere.

Sul posto anche i vigili del fuoco.