Serata di paura ad Aurora: fuochi d'artificio sparati in mezzo alla strada [FOTO]

Ancora fuochi d'artificio esplosi in mezzo alla strada ad Aurora. Ieri sera intorno alle 20 in corso Giulio Cesare, accanto all’ingresso dei Giardini Madre Teresa di Calcutta, una festa si è conclusa con botti sparati in aria in mezzo al corso. Festeggiamenti partiti probabilmente all'interno di un locale, che si sono poi conclusi nello spazio esterno.

Disagi per auto e tram

Il fatto ha creato un serio disagio alle macchine, e al tram della 4, in transito verso il centro: i mezzi si sono trovati davanti fuochi altissimi, con tanto fumo da rendere difficoltosa la visuale, oltre alla strada occupata da gruppi di ragazzi che accendevano i fuochi. Botti non autorizzati che ovviamente possono essere pericolosi per i residenti dei vicini palazzi.

Ipotesi spari

"Alcuni cittadini - chiarisce la capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7, Patrizia Alessi, che ha raccolto le testimonianze dei residenti - riferiscono di avere anche sentito degli spari. E’ possibile continuare così?".

25 milioni per Aurora e Barriera

Sul posto sono intervenuti sia i Carabinieri che la Polizia. Nei prossimi anni l'amministrazione Lo Russo ha previsto un'importante intervento di riqualificazione tra i quartieri di Aurora e Barriera di Milano.

I lavori, finanziati con 25 milioni di fondi Pon Metro Plus, dovranno terminare entro il 2027. Si tratterà sia di interventi concreti di riqualificazione del territorio, che "immateriali" di implementazione o creazione di nuovi servizi.