Discariche abusive ed incendi nelle case popolari, Atc: "Ripariamo i cancelli"

Discariche abusive, rifiuti dati alle fiamme, occupazioni abusive. Sono queste le problematiche che si trascinano da tempo nelle case popolari di via Pietro Cossa 280, ribadite nuovamente questa mattina nella Commissione richiesta da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Torino Bellissima.

Discariche abusive

Le ultime foto scattate poche ore fa mostrano rifiuti di ogni genere – dai mobili agli oli esausti ai vestiti – abbandonati accanto ai cassonetti. Particolarmente difficile, come denunciato dal consigliere di FI Domenico Garcea, la convivenza “con una famiglia rom, che ha avuto l’appartamento in modo regolare. Come centrodestra riteniamo si debba intervenire”.

Negli scorsi mesi gli assessori alla Sicurezza ed Ambiente Marco Porcedda e Chiara Foglietta - unitamente ad addetti Atc, Amiat e allo stesso Garcea - hanno effettuato un sopralluogo per raccogliere le segnalazioni degli inquilini.

Telecamere ed eco-isole

Di notte, come ha raccontato l’esponente di Forza Italia, vengono “accesi dei falò per estrarre il rame dalla gomma”. Di qui la richiesta di Garcea di “arrivare ad una soluzione, mettendo qualche telecamere all’entrata del complesso di via Pietro Cossa, che possano identificare chi entra e scarica rifiuti abusivi. Bisogna poi collocare delle eco-isole all’esterno delle aree comuni”.

Il complesso delle Vallette ospita 308 alloggi, per oltre 600 residenti. Al momento nei palazzi, come ha chiarito il vicepresidente dell’Atc Piemonte Fabio Tassone, “ci sono due occupazioni abusive di famiglie italiane, nessuna da parte di nuclei rom”. Per risolvere il problema dell’abbandono illegale dei rifiuti l’Agenzia sta lavorando per mettere in campo una soluzione.

Intervento sui cancelli

“I cancelli automatizzati della recinzione esterna -ha aggiunto Tassone – non funzionano a causa di diversi atti vandalici: metterli a posto è una delle priorità. Stiamo recuperando le risorse per intervenire”. Non è percorribile invece la strada della portineria, data la conformazione dei muri perimetrali. Nei complessi di corso Racconigi, corso Farini e via Faà di Bruno Atc ha provveduto a rimettere un portiere che, per otto ore al giorno, svolge un servizio per gli inquilini e per l’Agenzia.

“La situazione di via Pietro Cossa – ha concluso l’assessore Porcedda – è nota: abbiamo implementato la rimozione dei rifiuti ingombranti. Ai residenti chiedo di fare segnalazioni e denunce di abbandoni (illeciti di spazzatura ndr): sulla base di quelli cerchiamo di attivare gli interventi”.