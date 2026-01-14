 / Cronaca

Incidente sull’autostrada A5: auto si ribalta in direzione Torino

Intervento di vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Rallentamenti alla circolazione

Immagine di repertorio

Paura nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 gennaio, lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta, in direzione Torino. Un’auto si è ribaltata all’altezza dello svincolo per Volpiano.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente, che ha visto coinvolto un solo veicolo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia stradale, gli ausiliari Itp, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, impegnati nelle operazioni di soccorso, messa in sicurezza e nei rilievi del caso.

Il conducente dell’auto ribaltata è stato assistito dai sanitari ma, fortunatamente, non avrebbe riportato ferite nonostante il violento impatto. L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato, con ripercussioni temporanee sul traffico.

