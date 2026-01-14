 / Eventi

Illustrazione e fumetto in libreria, nasce la rassegna di mostre da Capitan Tomin

Sei mesi di esposizioni gratuite con allievi ed ex studenti della Scuola Internazionale di Comics

Immagine di repertorio

A partire da venerdì 16 Gennaio inizierà una rassegna di mostre, ad ingresso gratuito, nate dalla collaborazione tra la scuola internazionale di Comics di Torino e la Libreria Capitan Tomin, dedicate ad allievi ed ex studenti, alcuni di loro oggi docenti della scuola, all’interno della Libreria Capitan Tomin di via Goffredo Casalis, 44/B.

Prima protagonista della rassegna sarà l’illustratrice e docente di Scuola Comics Susanna Covelli. L’appuntamento è per venerdì 16 Gennaio alle 18: presso la libreria (Via Goffredo Casalis, 44/B). L’appuntamento successivo sarà per  il 27 febbraio, quando verrà inaugurata la mostra  dedicata ai lavori di Valerio Sigismondi. Nei mesi a seguire, fino a giugno, saranno in mostra le tavole di Sara Mancuso, Marta Dellara, Serena Alessandria e Noah Busolli.

Ad ogni mostra parteciperà un editor in qualità di "madrina o padrino" dell'evento. Venerdì 16 alle 18:30 Francesca Fimiani, Editor di EDT-Giralangolo, sarà a disposizione per una sessione di portfolio review durante la quale darà consigli e suggerimenti sui progetti presentati. 

L’iniziativa è un modo molto concreto per far conoscere una libreria indipendente al servizio della città, dando spazio al lavoro di artiste e artisti cresciuti all’interno della Scuola e con la quale tuttora collaborano. Uno spazio di condivisione, dunque, che si svilupperà nell’arco di sei mesi: da Gennaio a Giugno 2026.

Per tutte le info è possibile rivolgersi direttamente alla Libreria Capitan Tomin o contattando Scuola Comics alla mail torino@scuolacomics.it o al numero 011.334940.

