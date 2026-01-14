 / Eventi

Eventi | 14 gennaio 2026, 18:04

Rigenerazione senza barriere: il futuro dei Docks Dora passa dalla ricerca

Al Politecnico e a Barriera Design District il confronto su architettura e inclusione

Si terrà venerdì 16 gennaio 2026, alle 13.45, presso Edit Torino in piazza Teresa Noce 15 (sala Ipaconda, primo piano), l’evento dal titolo “Rigenerazione senza barriere – Sperimentazioni didattiche e ricercAzione per i Docks Dora”, promosso dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino e dall’associazione Barriera Design District Aps, con il patrocinio della Circoscrizione 6 e della Città di Torino.

L’incontro è dedicato alla presentazione degli esiti progettuali dell’Atelier di Laurea Magistrale in Architettura per il Patrimonio del Politecnico di Torino, a conclusione del semestre accademico. L’iniziativa rientra nel percorso di collaborazione avviato con il protocollo d’intesa sottoscritto nel dicembre 2024 tra il Dipartimento di Architettura e Design e l’associazione Barriera Design District, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra formazione universitaria, territorio e comunità.

Al centro del confronto ci sono i temi della rigenerazione urbana delle periferie, con un’attenzione particolare al progetto di restituzione dei Docks Dora alla città e alla loro integrazione con il Parco Peccei. Un’occasione per riflettere sul ruolo sociale dell’architetto, inteso come facilitatore dei processi di recupero urbano e come risorsa attiva per la collettività.

All’incontro partecipano rappresentanti del Politecnico di Torino, dell’associazione Barriera Design District, della Città di Torino, della Circoscrizione 6 e dell’Ordine degli Architetti di Torino, in un dialogo tra istituzioni, mondo accademico e professionisti impegnati nei processi di trasformazione urbana.

Nel pomeriggio, alle 16.30, è prevista l’inaugurazione della mostra “Docks_Dora 2026”, con l’esposizione degli elaborati progettuali degli studenti, allestita nella piazza interna di Edit Torino.

Redazione

