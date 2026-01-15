La passione di Torino 2006 è ancora viva? A febbraio un invito ai volontari di 20 anni fa

“Passion lives here”: uno slogan particolarmente azzeccato quello che vent’anni fa accompagnò le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali di Torino 2006. Quella passione è ancora viva, visto l’entusiasmo che ha suscitato il recente passaggio della Fiaccola dei Giochi Milano-Cortina 2026 a Torino e nel territorio metropolitano.

È a quelli che, vent’anni fa, erano i volontari più giovani che la Città metropolitana e l’associazione Etica e Sport, rivolgono un appello per ritrovarsi e rivivere quei giorni indimenticabili delle Olimpiadi.

L’invito ad essere presenti, possibilmente con le divise indossate nel 2006, è per le 17 di venerdì 13 febbraio nella sede di corso Inghilterra e viene dal Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, dal Presidente del TOROC-Comitato Organizzatore delle Olimpiadi Valentino Castellani e dai dirigenti dell’associazione Etica e Sport, Pierpaolo Maza (Presidente) e Silvana Accossato (Consigliera).

“Vogliamo raccogliere alcune testimonianze dei volontari che hanno incarnato nella maniera più genuina lo spirito delle Olimpiadi. Senza di loro nessun grande evento sarebbe realizzabile. Basti pensare al fatto che 25.000 giovanissimi residenti in 200 tra Comuni e Comunità Montane, a partire dal 1999 (anno in cui le Olimpiadi del 2006 vennero assegnate a Torino), furono coinvolti dalla Città e dall’allora Provincia di Torino nel progetto ‘I Ragazzi del 2006’ per la promozione della cittadinanza attiva e del volontariato olimpico. Sarà anche un’occasione per valorizzare l’impegno dell’allora Provincia di Torino, degli amministratori comunali, delle comunità locali e di tutti coloro che nei loro diversi ruoli hanno reso possibile il successo di un’edizione dei Giochi Invernali che ha segnato la storia del movimento olimpico” sottolinea il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo.