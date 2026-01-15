Mattonicini in festa: a Grugliasco un successo da 6500 visitatori

Successo incredibile per la manifestazione più attesa da grandi e piccoli appassionati dei mattoncini colorati più famosi al mondo, organizzata, lo scorso fine settimana, dall'associazione Amici del modellismo APS, alla Nave all'interno del Parco Le Serre.

6500 visitatori, 67 espositori e tantissime opere uniche frutto della fantasia e della maestria dei costruttori di ogni età. Le riproduzioni dei parchi divertimenti, della caserma dei Vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, delle aree agricole, di scene cinematografiche hanno entusiasmato e stupito gli spettatori.

A impreziosire la mostra di quest'anno il laboratorio di costruzione rivolto ai bambini allestito all'interno dello Chalet Allemand. Il direttivo dell'associazione ringrazia l'amministrazione che ha sempre creduto in questo progetto.

“Ogni anno la popolarità di questo evento cresce. Siamo davvero soddisfatti di essere diventati un punto di riferimento per famiglie e appassionati che ogni anno aspettano di venire a Grugliasco per partecipare come espositori o visitatori - dichiarano il sindaco Emanuele Gaito e l'assessora alla cultura Anastasia Guarna - Continueremo a sostenere la manifestazione cercando di farla crescere ulteriormente”.