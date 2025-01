Gioele ha fretta di nascere e viene alla luce nel triage del Santa Croce di Moncalieri

Non è la prima volta che succede (e non sarà neanche l'ultima). Anzi, rispetto ad altri casi, questa nascita è arrivata in condizioni meno disagiate di quelli vissuti da altre mamme. Il piccolo Gioele aveva una gran fretta di venire al mondo che non ha aspettato di arrivare nel reparto, ma è venuto alla luce direttamente nel pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri.

Mamma e piccolo stanno bene

Il parto è avvenuto in modo quasi fulmineo, come ha fatto salire l'Asl To5, informando che sia il piccolo che la madre Sara stanno benissimo: "Stavolta la cicogna è arrivata direttamente al Pronto Soccorso di Moncalieri. Gioele aveva troppa fretta di conoscere il mondo e così è nato grazie al supporto dell’équipe del Dea Santa Croce”.

Il precedente sulla tangenziale

In autunno, invece, un altro bimbo era nato direttamente in macchina, sulla tangenziale, all'altezza dello svincolo per Moncalieri, prima ancora di arrivare in ospedale.