"Urban cats": a Nichelino tre incontri per imparare come si gestisce un gatto

Nichelino si conferma Comune amico degli animali e con il progetto "Urban Cats" punta alla riqualificazione e ad una migliore gestione delle colonie feline. Un intervento realizzato con il contributo della Regione Piemonte attraverso il Settore Benessere animali da compagnia nel contesto sociale.

Al via incontri e corsi di formazione

L’azione principale del progetto si sviluppa attraverso incontri formativi/laboratori, per approfondire la formazione normativa, sanitaria, psico-attitudinale e operativa, tecnica e organizzativa necessaria alla cura delle colonie.

Successivamente al superamento della frequenza obbligatoria degli incontri formativi/ laboratori, avverranno le nuove nomine a Tutor della Colonia Felina, con il rilascio di un attestato. I nuovi Tutor provvederanno all’alimentazione ed alla cura delle colonie feline, nonché all’ individuazione, cattura, consegna ai veterinari partner per la sterilizzazione; i tutor stessi provvederanno alla sorveglianza degli esemplari post-intervento di sterilizzazione, ed in seguito reimmetteranno in colonia i gatti.

Verzola: "Gli occhi di un gatto finestra sul mondo"

"Gli occhi di un gatto sono finestre che ci permettono di vedere dentro un altro mondo", ha dichiarato l'assessore alle Politiche animaliste del Comune di Nichelino Fiodor Verzola, sottolineando come questo corso sia "tutto gratuito, perché la consapevolezza non deve mai essere un lusso".

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 marzo. "Se vi piacciono i gatti e vi interessa capire come aiutarli al meglio, questa è la vostra occasione", ha aggiunto ancora Verzola, sottolineando come i custodi di colonie feline si impegnano "a garantire pulizia e decoro delle aree in cui insiste la colonia, alimentando gli animali in determinati orari e rimuovendo i contenitori utilizzati per la somministrazione dei mangimi".

Le date

Sabato 15 marzo 10.30-12.30 – Le principali malattie del gatto; Il gattino neonato orfano: bisogni e cura (a cura della Dott.ssa Rita Giovannitti)

Sabato 22 marzo 10.30-12.30 – Le colonie feline: gestione numerica e sanitaria (a cura del Dott. Ceppa); I gatti e le emozioni umane nelle attività di cura (a cura della Dott.ssa Silvia Vantaggio);

Sabato 29 marzo 10.30-12.30 – Le colonie feline del territorio: dal censimento alla gestione pratica (E.N.P.A.); L’attività di cura del tutor di colonia: aspetti emotivi e psicologici (a cura della Dott.ssa Alessandra Condello).

Tutti gli incontri sono in programma presso l'Informagiovani, in via Galimberti 3 a Nichelino.