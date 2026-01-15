 / Eventi

Vigone: previsto maltempo, salta la sfilata di Carnevale

La Pro loco annuncia l’annullamento dell’evento programmato per domenica

Da sinistra, la Bela Isidora e il Cunt Rugnun

Il Cunt Rugnun e la Bela Isidora, sabato 17, prenderanno possesso delle chiavi della Città di Vigone. Ma la sfilata di Carnevale, in programma il giorno seguente, domenica 18, è stata annullata per maltempo.
La Pro loco, organizzatrice dell’evento, comunque, sta lavorando a un piano B, perché, come comunica sulla sua pagina Facebook, in tono scherzoso: “Abbiamo tante bugie da mangiare”.

