Vigone: previsto maltempo, salta la sfilata di Carnevale

Il Cunt Rugnun e la Bela Isidora, sabato 17, prenderanno possesso delle chiavi della Città di Vigone. Ma la sfilata di Carnevale, in programma il giorno seguente, domenica 18, è stata annullata per maltempo.

La Pro loco, organizzatrice dell’evento, comunque, sta lavorando a un piano B, perché, come comunica sulla sua pagina Facebook, in tono scherzoso: “Abbiamo tante bugie da mangiare”.