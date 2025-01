Ciclista investita sulle strisce in piazza Bottesini: zebre "fantasma"

Strisce pedonali e ciclabili "fantasma" in piazza Bottesini a Torino, dove questa mattina una ciclista è stata investita mentre attraversava la strada sulle zebre. Intorno alle 8.30 una donna, a bordo della sua ruote, è stata colpita da una vettura che fortunatamente andava piano: sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 ed i vigili urbani, per i rilievi.

"Manca la segnaletica"

Da tempo il responsabile Sicurezza Torino di Forza Italia Raffaele Petrarulo sollecitava il ripristino delle strisce pedonali, ma non solo. "Anche nelle vicinanze del luogo dell'impatto, - chiarisce l'azzurro -sui cordoli non sono più presenti indicazioni stradali né pali di segnaletica, che prima almeno aiutavano nella viabilità".

Di qui la richiesta di verniciare le zebre che al momento, soprattutto di notte, risultano poco visibili. "Una simile incuria, in una zona peraltro al centro di attenzione per le continue segnalazioni sia di sicurezza delle persone che stradali, non può essere ignorata o oggetto di promesse" conclude Petrarulo.