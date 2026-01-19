Ai Murazzi una nuova telecamera per la sicurezza e contro il lancio d'oggetti dalla balconata

Ventun gennaio 2023. Quella notte Mauro Glorioso fu travolto da una bicicletta elettrica lanciata dai Murazzi del Po da un gruppo di giovani. Il mezzo lo colpì alla testa, lasciandolo tetraplegico. A distanza di poco meno di tre anni da quel terribile fatto, da oggi è attiva una nuova telecamera hi-tech, alimentata dall’energia solare, che monitora la sicurezza di quel tratto sul sul Lungo Po Armando Diaz.

Si tratta di un ulteriore strumento, annunciato negli scorsi mesi dall'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, per contrastare il rischio del lancio di oggetti dal livello strada, in particolare biciclette e monopattini. Che possa in sostanza ripetersi quello che è capitato a Glorioso.

Immagini ad alta definizione

Le telecamere utilizzate sono resistenti a polvere, acqua, corrosione e agli atti vandalici. Occhi elettronici in grado di rispondere alle esigenze di prevenzione, grazie all’analisi video intelligente, all’alta definizione e nitidezza delle immagini e alla tecnologia Active Deterrence che permette la ripresa video continua a colori anche in condizioni di luminosità critica.

L’installazione della nuova soluzione smart segna un passo importante verso una gestione più efficace della sicurezza cittadina, dove Urmet ha fatto valere tutta la sua esperienza.

Palo smart alimentato ad energia solare

Parte integrante dell’impianto è il palo smart progettato dall’azienda Nobus, alimentato da energia solare e creato per essere utilizzato in applicazioni di videosorveglianza e monitoraggio di aree urbane ed extraurbane che necessitano di un controllo mirato, senza la necessità di essere collegato alla rete elettrica. Una soluzione che in futuro potrebbe essere utilizzata per il monitoraggio di altri luoghi della movida ed di alta frequentazione del capoluogo torinese.