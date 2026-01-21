I passaporti vincenti dei concorsi natalizi della ‘Via delle 5’

Erano due i passaporti dei concorsi lanciati dal Distretto Diffuso del Commercio ‘La Via delle 5 – Terre da scoprire’, con l’idea di promuovere visite e acquisti sul territorio di Cavour, Villafranca Piemonte, Vigone, Bagnolo Piemonte e Barge.

Il primo riguardava i presepi sul Po a Villafranca, sulla Rocca a Cavour, nella Chiesa di San Bernardino a Vigone, in piazza Senatore Paire a Bagnolo, alla Madonna alla Rocca a Barge, mentre il secondo era dedicato agli acquisti, con una spesa minima di 10 euro nelle attività commerciali locali: per ogni visita o acquisto si otteneva un timbro, con l’obiettivo di averne il più possibile.

Con il sorteggio di domenica scorsa, sono stati proclamati i passaporti che hanno vinto premi in buoni spesa fino a un valore di 400 euro, da utilizzare nei negozi aderenti del Distretto. Il montepremi complessivo era di 1.800 euro per Comune.

A Cavour per la sezione acquisti i vincitori sono: 1° premio Germana Beltrando; 2° premio Anna Maria Rambaudo; 3° premio Cristina Castellano; 4° premio Elena Gaido; 5° premio Mirella Rebaudengo; 6° premio Edoardo Vottero; 7° premio Raffaella Mattalia; 8° premio Barbara Toscano; 9° premio Silvana Renaldo. Per la sezione presepi: 1° premio Michela Beltrando; 2° premio Tommaso Barra; 3° premio Silvio Felizia; 4° premio Giuliana Vagliengo.

A Barge per l’iniziativa acquisti:1° premio Aldo Margaria; 2° premio Vanda Giordano; 3° premio Silvia Abbate Daga; 4° premio Roberto Brondino; 5° premio Iuliana Malizu; 6° premio Antonio Sarno; 7° premio Denise Marconetto; 8° premio Maria Margherita Maccagno; 9° premio Antonietta Giuliano. Per l’iniziativa dei presepi:1° premio Marcella Cucchietti; 2° premio Daniela Milone; 3° premio Giulia Carle; 4° premio Mario Corsino.

A Bagnolo Piemonte i vincitori del passaporto acquisti sono: 1° Premio Loredana Marchisone; 2° Premio Federica Ruscasso; 3° Premio Maria Grazia Castagno; 4° Premio Simona Rambaudo; 5° Premio Martina Caffarati; 6° Premio Bruno Claudio Stefano; 7° Premio Cinzia Lorenzati; 8° Premio Brunella Fenoglio; 9° Premio Maristella Boaglio. Per il passaporto ‘presepi’: 1° Premio Marisa Bosso; 2° Premio Maria Raviolo; 3° Premio Lidia Francese; 4° Premio Marilena Peyracchia.

A Vigone per la sezione acquisti hanno vinto: 1° premio Carla Marchetti; 2° premio Mara Canale; 3° premio Rosalba Bonardo; 4° premio Mauro Accastello; 5° premio Piera Pampiglione; 6° premio Maura Cordero; 7° premio Antonella Cavigliasso; 8° premio Patrizia Perusia; 9° premio Antonella Cavigliasso. Per la sezione presepi: 1° premio Cesarina Allasia; 2° premio Giovanni Cordero; 3° premio Deborah Morello; 4° premio Simone Marmo.

Infine, a Villafranca Piemonte per l’iniziativa acquisti i vincitori sono: 1° premio Alessandra Piccato; 2° premio Daniela Bertone; 3° premio Marisa Girard; 4° premio Eleonora Scungiu; 5° premio Silvia Decolombi; 6° premio Luisella Tealdi; 7° premio Mauro Barra; 8° premio Alessia Maria Chiri; 9° premio Alessandro Barra. Per l’iniziativa presepi: 1° premio Alessandra Piccato; 2° premio Annamaria Luciano; 3° premio Isabella Rasetto; 4° premio Alessia Rosso.