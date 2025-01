Moncalieri: la magia delle luci artistiche del centro storico domina la Foto Maratona del 2024

Non poteva che essere il centro storico reso ancora più magico dalle luci artistiche a dominare la Foto Maratona 2024 di Moncalieri, il concorso lanciato per esplorare la Città del Proclama attraverso gli obiettivi degli smartphone o della macchine fotografiche.

Venerdì la premiazione

Ad aggiudicarsi il primo premio l'immagine di Roberto Bosio, ma sono molti fra i 20 premiati a scegliere piazza Vittorio Emanuele come location del loro scatto. Per tutti i complimenti dell'Amministrazione e l'invito nel tardo pomeriggio di venerdì 24 gennaio, nella Sala Matrimoni del Comune, per la premiazione ufficiale.

Le 20 foto selezionate

1a foto classificata la 02 di Roberto Bosio che riceve n. 1 confezione maxi con prodotti tipici di Moncalieri e dei Comuni Gemellati Enogastronomicamente con lei (per un valore complessivo pari ad euro 200)

2a foto classificata la 03 di Milagro Valdez Rozas che riceve n. 1 cena per due persone nel ristorante del Centro Storico di Moncalieri “Antica Trattoria della Rosa Rossa”, con degustazione di prodotti tipici di Moncalieri (menu per 2 pp con vini, per un valore complessivo pari ad euro 180)

3a foto classificata la 02 di Noemi Spadafora che riceve n. 1 confezione con prodotti tipici di Moncalieri e dei Comuni Gemellati Enogastronomicamente con lei (per un valore complessivo pari ad euro 150)

4a foto classificata la 01 di Milagro Valdez Rozas che riceve n. 2 abbonamenti musei Piemonte e Valle d’Aosta (interi, per un valore complessivo pari ad euro 116)

5a foto classificata la 01 di Pietro Ceresa che riceve n. 1 confezione maxi con prodotti tipici di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro 100)

6a foto classificata la 02 di Antonio Ciardo che riceve n. 1 confezione con prodotti tipici di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro 80)

7a foto classificata la 02 di Vittor Zoia che riceve n. 1 abbonamento annuale digitale e cartaceo a “Tutti Fotografi” (per un valore complessivo pari ad euro 69)

8a foto classificata la 03 di Antonio Ciardo che riceve n. 1 abbonamento musei Piemonte e Valle d’Aosta (intero, per un valore complessivo pari ad euro 58)

9a foto classificata la 03 di Vittor Zoia che riceve n. 1 abbonamento musei Piemonte e Valle d’Aosta (intero, per un valore complessivo pari ad euro 58)

10a foto classificata la 03 di Silvia Naretto che riceve n. 1 abbonamento annuale digitale a “Tutti Fotografi” (per un valore complessivo pari ad euro 39)

11a foto classificata la 02 di Maurizio Sturaro che riceve n. 1 abbonamento annuale digitale a “Tutti Fotografi” (per un valore complessivo pari ad euro 39)

12a foto classificata la 03 di Alex Fersini che riceve n. 1 ingresso per due persone con visita guidata al Castello di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro 14)

13a foto classificata la 01 di Mauro Alpestre che riceve n. 1 ingresso per due persone con visita guidata al Castello di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro 14)

14a foto classificata la 02 di Alex Fersini che riceve n. 1 ingresso per due persone con visita guidata al Castello di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro 14)

15a foto classificata la 02 di Luisa Fassino che riceve n. 1 ingresso per due persone con visita guidata al Castello di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro 14)

16a foto classificata la 01 di Claudia Di Turi che riceve n. 1 ingresso per due persone con visita guidata al Castello di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro 14)

17a foto classificata la 01 di Silvia Naretto che riceve n. 1 ingresso per due persone con visita guidata al Castello di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro 14)

18a foto classificata la 01 di Caroline Broi che riceve n. 1 ingresso per due persone con visita guidata al Castello di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro14)

19a foto classificata la 02 di Claudia Di Turi che riceve n. 1 ingresso per due persone con visita guidata al Castello di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro 14)

20a foto classificata la 03 di Antonietta Corbo che riceve n. 1 ingresso per due persone con visita guidata al Castello di Moncalieri (per un valore complessivo pari ad euro 14).